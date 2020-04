ABN AMRO voorziet daling huizenprijzen door coronacrisis

De huizenmarkt krijgt door de coronacrisis zo’n knauw dat de huizenprijzen volgend jaar zullen dalen. Dat voorspellen economen van ABN AMRO. Hoe sterk de daling wordt, is nog ongewis. Dat hangt af van de precieze impact van de crisis.

Als de huizenprijzen dalen, zou dat de eerste keer sinds 2014 zijn. Sinds dat jaar werden koopwoningen jaar op jaar duurder, met in de afgelopen jaren spectaculaire prijsstijgingen door schaarste en een grote vraag. Vorig jaar doorbrak de gemiddelde prijs voor een bestaande koopwoning voor het eerst de grens van 300.000 euro.

ABN AMRO voorziet dat de vraag naar huizen door de maatregelen tegen het nieuwe coronavirus krimpt. Alle steunmaatregelen van de overheid ten spijt is een recessie onvermijdelijk. De werkloosheid stijgt en besteedbare inkomens slinken. Daar komt bij dat hypotheekrentes stijgen, waardoor de aanschaf van een huis moeilijker te financieren is.

Ook beleggers zullen minder actief worden op de koopwoningmarkt. Voor vermogende particulieren was het de afgelopen jaren nog aantrekkelijk geld in huizen te steken, doordat spaarrente nagenoeg niets opleverde. Naar alle waarschijnlijkheid hebben deze beleggers veel geld verloren op de beurs, waardoor ze voorlopig minder ruimte hebben voor investeringen in ‘stenen’.

Vlak voordat het coronavirus toesloeg in Nederland en de rest van Europa was de huizenmarkt volgens ABN AMRO nog solide. Het aantal aankopen zat sinds de zomer van 2019 weer in de lift, mede dankzij goedkopere hypotheken. Daarnaast wakkerde het vooruitzicht op grotere woningschaarste de koopwoede aan.

Voor dit jaar verwachten economen van de bank nog een bescheiden stijging van de gemiddelde huizenprijs. Dit komt doordat de sterke toename van vorig jaar nog doorwerkt. Wel zullen minder huizen van eigenaar wisselen ten opzichte van vorig jaar. Meestal doet een daling van de huizenprijzen zich pas na een daling van het aantal aankopen voor, aldus de economen.

ABN AMRO verwacht dat bij de prijsdaling een aantal huishoudens met hun hypotheek ‘onder water’ komt te staan. Dan is de hypotheek hoger dan de verkoopwaarde van een huis. Dit zal waarschijnlijk minder vaak voorkomen dan na de financiĆ«le crisis van 2008, mede door de ongekend sterk gestegen huizenprijzen in de afgelopen drie jaar.