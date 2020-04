Banken zetten honderden zogeheten sealbagautomaten uit in de strijd tegen plofkraken. Van deze automaten waar ondernemers contant geld kunnen storten zijn er ongeveer 1200 in Nederland. Daarvan blijven er slechts ruim 400 in gebruik, met beperkte openingstijden, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De overige automaten zijn leeggehaald en uitgezet. Criminelen richten zich steeds vaker op sealbagautomaten nu geldautomaten beter worden beveiligd.