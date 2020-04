Eerdere winsten op Wall Street volledig verdampt

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine verliezen de handel uitgegaan, na eerder duidelijk op winst te hebben gestaan. Met name de prijsval van olie drukte het sentiment. Nog altijd hangt de vraag boven de markt of grote olieproducenten Rusland en Saudi-Arabië hun geschil over productiebeperkingen de wereld kunnen bijleggen. De landen startten eerder een prijzenoorlog, die de waarde van olie torpedeerde. Op dinsdag kreeg pessimisme onder beleggers over het al dan niet komen tot een deal de overhand.

De Dow-Jonesindex sloot met een verlies van 0,1 procent op 22.653,86 punten. De brede S&P 500 leverde 0,2 procent in tot 2659,41 punten en techbeurs Nasdaq verloor 0,3 procent tot 7887,26 punten.

De olieprijzen liepen de voorbije dagen op in de hoop dat de strijdende partijen een wapenstilstand sluiten en de productie verlagen. Voor donderdag staat een vergadering van oliekartel OPEC en bondgenoten gepland. Daar moeten de productiebeperkingen vorm krijgen. Een dag later komen de ministers van de G20 bijeen. Ligt het aan Rusland dan schroeven ook de VS hun productie terug.

Een vat Amerikaanse olie daalde, als gevolg van de twijfels bij beleggers, 7,6 procent in prijs tot 24,10 dollar. Brentolie werd 2,7 procent goedkoper op 32,16 dollar per vat. Olie- en gasconcern ExxonMobil gaf eerder aan het mes te zetten in zijn investeringen door de sterke prijsval van olie de laatste weken. Het aandeel won 1,9 procent. Oliedienstverlener Halliburton (plus 1,6 procent) liet weten dat het salaris van het topmanagement wordt verlaagd en dat banen worden geschrapt.

Levensmiddelenproducent Kraft Heinz won 2,7 procent. Het concern heeft zijn verkopen de laatste tijd stevig opgevoerd dankzij de coronacrisis. Kraft Heinz denkt flink te profiteren van het massale gehamster vanwege de coranapandemie. Chipmaker NXP Semiconductor verloor dik 3 procent. Het Eindhovense bedrijf verlaagde zijn prognoses.

Telecomgigant Verizon (plus 0,5 procent) maakte bekend voorlopig vrijwel geen internet meer aan te leggen. Het gaat dan om installaties waarbij een medewerker ter plaatse moet komen. Door de coronacrisis worden ook reparaties bij klanten tot een minimum beperkt.

Verder bleek het vertrouwen van kleine Amerikaanse ondernemers door de pandemie is gekelderd. Ook nam het aantal vacatures af. Door de crisis zijn veel bedrijven gesloten en is er minder vraag naar nieuw personeel.

De euro was 1,0898 dollar waard, tegen 1,0907 dollar eerder op de dag.