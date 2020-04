‘Nederlandse economie krimpt dit jaar met 8 procent’

De Nederlandse economie zal vanwege de impact van de coronacrisis dit jaar waarschijnlijk met wel 8 procent krimpen. Dat meldt ING in een nieuwe raming. In het tweede kwartaal vertoont de economie naar verwachting een neergang van dik 16 procent. Voor de wereldeconomie rekent ING in 2020 op 2 procent krimp. De eurozone moet het doen met een neergang van 5 procent dit jaar, aldus de economen van de bank.

Van de lange lijst landen en economische machtsblokken die ING benoemt, wordt de open Nederlandse economie relatief hard geraakt. Ook andere Europese landen zullen het dit jaar moeten doen met krimp, maar de impact van de crisis op bijvoorbeeld Belgiƫ (min 4,5 procent), Duitsland (min 4,2 procent) en Frankrijk (min 4,5 procent) is relatief gezien minder. De Verenigde Staten, de grootste economie van de wereld zal dit jaar naar verwachting te maken krijgen met 7 procent krimp. China, de grootste economie van Aziƫ, zal zijn groei zien terugvallen tot 4 procent. Japan moet het doen met bijna 5 procent krimp dit jaar.

Na de krimp in 2020 volgt volgens de ramingen van ING een opleving in 2021. Als het herstel tegen die tijd is ingezet en het virus onder controle is, zal Nederland een groei van dik 8 procent tegemoet kunnen zien. Ook dat percentage ligt veel hoger dan in andere landen of regio’s, waar overigens ook sprake zal zijn van herstel.

ABN AMRO sprak eind maart de verwachting uit dat de Nederlandse economie dit jaar met 3,5 procent zal krimpen door de coronacrisis. In 2021 groeit de economie waarschijnlijk weer, met 2,5 procent. Het Centraal Planbureau (CPB) kwam eerder met een aantal scenario’s voor de gevolgen van de corona-uitbraak. In het beste geval krimpt de economie dit jaar met 1,2 procent en is er volgend jaar weer groei. In het donkerste scenario is er dit jaar een teruggang tot meer dan 7 procent, zei het CPB. Dan is het nog maar de vraag of in 2021 weer groei kan worden gerealiseerd.