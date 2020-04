NVM: huizenprijzen nog flink in de lift in eerste kwartaal

De huizenprijzen in Nederland zaten in het eerste kwartaal nog flink in de lift. Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) zijn de effecten van de corona-uitbraak nog niet terug te zien in de cijfers. De meest zorgelijke ontwikkeling in de afgelopen periode was dat er minder nieuwbouwwoningen te koop gezet werden, aldus de makelaarsorganisatie.

Voor een bestaande woning werd afgelopen kwartaal gemiddeld 326.000 euro neergeteld. Dat was 9,6 procent meer dan een jaar eerder. Nieuwbouwwoningen werden daarbij ruim 14 procent duurder. Voor deze huizen moest door de bank genomen ruim 400.000 euro betaald worden.

Eerder op de dag stelden economen van ABN AMRO nog dat de huizenmarkt door de coronacrisis waarschijnlijk zo’n knauw krijgt dat de huizenprijzen volgend jaar zullen dalen. Het zou gaan om de eerste prijsdaling sinds 2014. Maar hoe sterk de daling wordt, is nog ongewis. Dat hangt af volgens de kenners bij de bank af van de precieze impact van de crisis.

De verkoop van bestaande woningen daalde afgelopen kwartaal met 0,6 procent. In totaal verkochten de NVM-makelaars afgelopen kwartaal bijna 32.800 woningen. Van nieuwbouw werd er wel bijna 7 procent meer aan de man gebracht, maar daartegenover staat dat er 6 procent minder nieuwbouwwoningen in de verkoop gingen. Het te koop staande aanbod van nieuwbouwwoningen is daarmee met ongeveer een tiende afgenomen tot 13.900 stuks.

“De ontwikkeling van het nieuwe aanbod baart ons wel zorgen”, zegt NVM-voorzitter Onno Hoes. “De enige oplossing voor de woningnood is namelijk het vergroten van het aanbod.” Hoes wijst erop dat het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) onlangs ten gevolge van de coronacrisis voor de komende twee jaar nog eens 20 procent terugval bij de nieuwbouw van woningen voorspelde. “De krapte op de woningmarkt zal daarom voorlopig nog wel aanhouden.”