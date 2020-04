Ondernemers blij met verruiming noodregelingen

Ondernemers zijn blij met de aanpassingen in de noodregeling om meer gedupeerde collega’s bij te staan in de coronacrisis. De regering kondigde dinsdag verdere aanpassingen aan waardoor onder meer zogeheten scale-ups, beginnende bedrijven die zich de afgelopen jaren succesvol hebben ontwikkeld en vergroot, kunnen aankloppen bij het rijk. VNO-NCW en MKB-Nederland noemen het goed dat “witte vlekken” in het noodpakket steeds verder ingevuld worden.

“De acute economische neergang vraagt continu aanpassingen op alle maatregelen om de economie in de benen te kunnen houden”, aldus de organisaties. “Het is goed dat deze stappen nu gezet worden.” Naast ondersteuning vanuit de overheid blijven de organisaties ook leden oproepen om elkaar te helpen waar dat kan.

De organisaties vinden het ook een goede zaak dat voor grotere mkb- bedrijven de garantieregeling voor kredieten wordt verruimd tot 150 miljoen euro. “Wij hopen dat dit helpt de kredietlijnen van banken zoveel mogelijk open te houden en risico’s verder te verlagen.”

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn ook zeer content met de staatsgarantie van 12 miljard euro op kredietverzekeringen die werd aangekondigd. “Veel bedrijven zijn deels of volledig stil komen te liggen, er vindt veel minder handel plaats en het risico dat bedrijven hun facturen niet meer kunnen betalen neemt toe”, zegt voorzitter Hans de Boer van VNO-NCW. “Kredietverzekeraars kunnen daardoor de risico’s niet meer dragen en zijn gedwongen limieten in te trekken. Het is daarom heel goed dat de overheid hier voor een deel garant voor gaat staan.”

Het intrekken of beperken van limieten heeft volgens de ondernemersorganisaties niet alleen gevolgen voor de huidige leveringen aan bedrijven, maar vooral ook voor de situatie na de crisis. “Als bijvoorbeeld de horeca straks weer open mag en spullen nodig heeft, zullen leveranciers vooraf de zekerheid willen hebben dat ze betaald krijgen”, aldus voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland. “Zonder kredietverzekering zullen ze niet snel leveren of alleen tegen vooruitbetaling, maar dat laatste zal voor veel ondernemers na een langere periode van stilstand moeilijk zijn. Door deze garantstelling kunnen de leveringen aan alle sectoren gewoon doorgaan en kan de economie straks weer op gang komen.”

Verder wijzen de organisaties erop dat de overheid meer risico’s neemt in vergelijking met de crisis in 2009. Regelingen zijn ook simpeler georganiseerd, zo klinkt het.