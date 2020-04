Ook Wall Street maakt sprongetje

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met winsten aan de nieuwe sessie begonnen, waarmee wordt voortgeborduurd op de sterke koerswinsten van een dag eerder. Het optimisme over een mogelijke afvlakking van de coronapandemie biedt steun aan het sentiment onder beleggers op Wall Street. Ook oplopende olieprijzen deden het sentiment goed.

De Dow-Jonesindex stond na een paar minuten handelen 3,5 procent hoger op 22.453 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 3 procent vooruit tot 2742 punten en techbeurs Nasdaq won 2,4 procent tot 8105 punten.

In enkele zwaar getroffen landen lijkt het aantal besmettingsgevallen een daling in te zetten. In China is sinds januari voor het eerst niemand overleden aan de gevolgen van het coronavirus. De Europese epicentra, Spanje en Italiƫ, laten zien dat de verspreiding van het longvirus vertraagt. Op economisch gebied werd gemeld dat het vertrouwen van kleine ondernemers in de Verenigde Staten is gekelderd door de coronacrisis.

De olieprijzen namen toe door de hoop dat Rusland en Saudi-Arabiƫ later deze week een wapenstilstand kunnen sluiten in hun prijzenoorlog en de productie gaan verlagen. Olie- en gasconcern ExxonMobil gaf tevens aan het mes te zetten in zijn investeringen door de gedaalde olieprijzen. Het aandeel won 5,4 procent. Oliedienstverlener Halliburton (plus 7,8 procent) liet weten dat het salaris van het topmanagement wordt verlaagd en dat banen worden geschrapt.

Levensmiddelenproducent Kraft Heinz won 2,7 procent. Het concern heeft zijn verkopen de laatste tijd stevig opgevoerd dankzij de coronacrisis. Kraft Heinz denkt flink te profiteren van het massale gehamster vanwege de coranapandemie.