Opnieuw miljarden voor ondernemers: kabinet verruimt regelingen

Het kabinet breidt de bestaande regelingen uit die ondernemers in coronaproblemen moeten helpen. Bedrijven uit veel meer getroffen sectoren kunnen een beroep doen op een gift van 4000 euro. Het budget dat het kabinet beschikbaar stelt om garant te staan voor bepaalde leningen wordt verruimd van 1,5 miljard naar 10 miljard.

Dat melden de ministeries van Economische Zaken en FinanciĆ«n. Het kabinet trekt daarnaast 12 miljard uit om garant te staan voor leverancierskredieten, zodat bedrijven bestellingen kunnen blijven doen en deze in termijnen kunnen afbetalen, lekte dinsdag al uit. Kredietverzekeraars zijn nu huiverig om deze kredieten te verzekeren, omdat de financiĆ«le positie van veel ondernemers – bijvoorbeeld in de horeca of retail – door de coronacrisis flink verslechtert.

Ondernemers die fysiek dicht bij klanten moeten komen, zoals tattooshops, kunnen ook een beroep doen op de ‘coronagift’ van het kabinet, waar al tienduizenden bedrijven een beroep op hebben gedaan. Die regeling is specifiek voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). Ook taxi-ondernemers, tandartspraktijken en fysiotherapeuten kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep hierop doen. Dat kan vanaf 15 april en geldt vanaf dan ook voor toeleveranciers van eet- en drinkgelegenheden en evenementen.

Het deel van de leningen waarvoor de overheid garant zal staan, wordt flink verhoogd. Dat was eerst nog 50 procent, maar gaat voor grote bedrijven (met meer dan 250 werknemers) omhoog naar 80 procent. Voor het mkb naar 90 procent.

Het budget voor de borgstellingsregeling die specifiek voor mkb’ers geldt, wordt bijna verdubbeld. De overheid kan voor leningen van middelgrote en kleine bedrijven garant staan. Ook wordt de premie die ondernemers hierover betalen, verlaagd van 3,9 procent naar 2 procent.