EU-ministers zetten hakken in zand over coronamiljarden

De EU-ministers van de eurolanden (Eurogroep) zetten de hakken in het zand bij overleg over een Europese miljardeninjectie in de economie vanwege de coronacrisis. Eurogroepvoorzitter Mario Centeno is er na ruim negen uur overleggen nog niet in geslaagd een unaniem besluit over kredietmaatregelen ter waarde van circa 500 miljard euro rond te krijgen. De onderhandelingen dreigen de hele nacht te gaan duren.

Met een compromistekst die rond middernacht op tafel kwam zouden Frankrijk en Duitsland volgens ingewijden vrede hebben. Maar vooral Italiƫ en Nederland houden vast aan hun posities. De Italiaanse minister Roberto Gualtieri wil dat in de tekst de mogelijkheid van de uitgifte van euro-obligaties wordt opgenomen, waar Nederland faliekant tegen is. Ook over het inzetten van 240 miljard euro aan kredietlijnen van het Europees noodfonds ESM raken ze het niet eens. Minister Wopke Hoekstra wil daar gefaseerd voorwaarden aan verbinden, waar Rome dan weer fel tegen is.

Centeno heeft aangekondigd woensdag om 10.00 uur een persconferentie te geven.