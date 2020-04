KPN: beperkte impact coronacrisis in eerste kwartaal

Telecomconcern KPN verwacht een beperkte impact van de coronacrisis op zijn financiële prestaties in het eerste kwartaal. Het is volgens het bedrijf nog te vroeg om te zeggen wat de gevolgen voor de rest van het jaar zullen zijn.

Het bedrijf zegt verder dat de balans sterk is, met een sterke financiële positie. KPN heeft ook met vakbonden gesproken over maatregelen die het kan nemen om de kosten omlaag te krijgen. Daarbij werden verschillende scenario’s besproken. Het is nog te vroeg om daar conclusies aan te verbinden, aldus de onderneming.