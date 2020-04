Meeste horeca in Noord-Holland, hoogste dichtheid in Zeeland

De sluiting van de horeca als gevolg van de corona-uitbraak zal het meest te merken zijn in de provincie Zeeland en in Amsterdam. Noord-Holland heeft het meeste horecabedrijven van alle provincies, becijfert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Meer dan de helft daarvan ligt in Amsterdam. Zeeland heeft de meeste horecabedrijven per duizend inwoners. Horeca-liefhebbers in Flevoland komen er bekaaid vanaf. Die provincie heeft zowel absoluut als relatief het laagste aantal horecabedrijven.

Volgens het CBS levert de horeca de grootste relatieve bijdrage aan de economie in de regio’s Zeeland (3,8 procent van de bruto toegevoegde waarde), Haarlem (3,3 procent) en Groot Amsterdam (3 procent). Horecabedrijven dragen relatief het minste bij in de regio Oost-Groningen (ongeveer 1 procent).

In de ranglijst van meest horeca-dichte provincies wordt Zeeland gevolgd door Noord-Holland en Limburg. Alle drie regio’s hebben gemeen dat er drukbezochte toeristische bestemmingen zijn. Na Flevoland zijn er relatief de minste hotels, restaurants en cafĂ©’s in de provincies Overijssel en Zuid-Holland.

Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant zijn niet alleen de provincies met het hoogste absolute aantal horecabedrijven, maar ook de provincies waar – in dezelfde volgorde – het aantal horeca-ondernemingen de afgelopen tien jaar het meest groeide. In absolute zin zijn Flevoland, Drenthe en Groningen de provincies met de minste horecabedrijvigheid.

Het lijstje van gemeenten met de meeste horecabedrijven per duizend inwoners wordt aangevoerd door Terschelling (35,6 per duizend inwoners), gevolgd door Ameland, Vlieland en Schiermonnikoog. Dat is weinig opzienbarend omdat de Waddeneilanden relatief weinig inwoners en een grote toeristische sector hebben. Relatief is er de minste horeca in de Zuid-Hollandse gemeenten Hardinxveld-Giessendam (1,5 per duizend inwoners), Albrandswaard en Krimpen aan den IJssel.

De meeste horecabedrijven zijn in hoofdstad Amsterdam (7.605), Rotterdam en Den Haag. De gemeenten Rozendaal, Hardinxveld-Giessendam en Scherpenzeel staan helemaal onderaan het lijstje van gemeenten met de meeste horeca.