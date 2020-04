VDL Nedcar wil productie auto’s begin mei hervatten

VDL Nedcar is van plan de productie van BMW’s in Born begin mei weer op te starten, als het kabinet in de tussentijd geen extra maatregelen aankondigt om de coronacrisis in te dammen. Dat bevestigde het bedrijf na berichtgeving door De Limburger.

De leiding van VDL heeft het personeel woensdag ingelicht dat op 1 mei zal worden proefgedraaid. Op 4 mei moet de productie weer worden hervat. De VDL-autofabriek in Limburg, die MINI’s en BMW’s van het type X1 produceert, werd op 19 maart gesloten. Door het coronavirus waren er tekorten van sommige kritische onderdelen ontstaan.

VDL zegt wel dat er in Born voorzorgsmaatregelen worden getroffen om de medewerkers veilig te kunnen laten werken. Waar mogelijk houdt personeel anderhalve meter afstand tot elkaar. In gevallen waar dat niet mogelijk is, moeten overalls, handschoenen, mondkapjes en desinfecterende gels voor veiligheid zorgen.

VDL NedCar valt onder het industrieconcern VDL. VDL heeft in totaal 104 vestigingen, waarvan er vier dicht zijn vanwege de pandemie. Naast VDL NedCar gaat het nog om drie busfabrieken, die tot nader order gesloten zijn. Over het heropenen van die locaties is volgens VDL nog geen beslissing genomen.