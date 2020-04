Zzp-organisaties willen verdere compensatie inkomensverlies

Organisaties van en voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) vragen het kabinet per brief om zzp’ers die door de coronacrisis inkomsten mislopen, ruimer te compenseren. Volgens hen is het verschil tussen de behandeling van werknemers en zzp’ers nog te groot.

“Veel zzp’ers zijn een heel fors deel van hun inkomen kwijt, maar kunnen nauwelijks ergens aanspraak op maken omdat zij nog boven de bijstandsnorm uitkomen”, zegt Charles Verhoef van Zelfstandigen Bouw, een van de organisaties die de brief heeft ondertekend. “Veel van deze ondernemers kunnen in diepe financiĆ«le problemen komen.”

Verhoef wijst erop dat werknemers met brutolonen tot 9500 euro per maand dankzij de overheid nog 90 procent van hun loon kunnen blijven ontvangen. “Dat zelfstandigen dan maximaal een aanvulling tot bijstandsniveau kunnen krijgen, laat zien dat er nogal een kloof is”, aldus Verhoef. De andere organisaties die de brief hebben ondertekend zijn Solopartners, Werkvereniging, Ondernemend Nederland, Beroeps Organisatie Kunstenaars en Zelfstandige Professionals.

ZZP Nederland steunt de oproep aan het kabinet niet. Voorzitter Maarten Post laat weten dat zijn organisatie zich vooral wil richten op de bestaande noodregelingen voor zzp’ers. “Wij hebben met FNV Zelfstandigen en de Vereniging Zelfstandige Ondernemers tegen de regering gezegd dat wij de signalen uit onze achterban blijven doorgeven voor de doorlopende ontwikkeling van het huidige beleid. Eerst moeten de huidige regelingen optimaal worden.”