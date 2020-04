Akkoord Eurogroep over steunpakket ‘zo goed als rond’

De Eurogroep, de ministers van Financiën van de eurozone, is na een vertraging van 4,5 uur begonnen aan een vergadering over een Europees steunpakket in verband met de coronacrisis. Volgens EU-bronnen is een akkoord “zo goed als rond”.

Volgens diplomatieke bronnen zijn de hoofdrolspelers Italië, Spanje, Frankrijk, Duitsland en Nederland het met elkaar eens geworden over de middelen die de EU moet inzetten om de lidstaten, bedrijven en burgers economisch op de been te houden.

De ministers van de niet-eurolanden zijn uitgenodigd bij de videoconferentie. Alle 27 zullen ze zich nu buigen over de concepttekst.