Eurogroepbaas: we zijn heel dicht bij akkoord over steunpakket

De Eurogroep, de ministers van Financiën van de eurozone, is “heel dicht bij een akkoord” over een Europees steunpakket in verband met de coronacrisis. “Ik vertrouw erop dat we het deze keer waarmaken, en ik roep iedereen op tot het nodige compromis te komen”, zei Eurogroepvoorzitter Mario Centeno in een videoboodschap.

De ministers hervatten donderdagavond hun overleg over een pakket maatregelen van 540 miljard euro om de regeringen, het midden- en kleinbedrijf en tijdelijk werkloze werknemers in de EU tegen de gevolgen van de pandemie te beschermen. Woensdagmorgen mislukten de onderhandelingen hierover na zestien uur non-stop praten en schortte Centeno die op tot donderdag.

De nieuwe videoconferentie zou om 17.00 uur beginnen, werd al ruim voor aanvang met een uur uitgesteld en is daarna opnieuw verschoven naar 19.00 uur. Achter de schermen wordt koortsachtig verder onderhandeld.