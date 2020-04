‘Huiseigenaren wachten door crisis met verduurzamen woning’

Door de coronacrisis wachten huiseigenaren met het verduurzamen van hun woning. Volgens de Vereniging Eigen Huis (VEH) was voor de crisis in alle hevigheid losbarstte ruim een kwart van de huizenbezitters van plan te vergroenen. Nu is dat nog maar 16 procent. Dit blijkt uit een peiling van de vereniging onder 1145 huiseigenaren.

Naast het financiƫle aspect en de aanhoudende onzekerheden wordt ook het niet over de vloer willen hebben van mensen als reden genoemd dat verduurzamingsplannen op de plank verdwijnen. Bijna driekwart van de huiseigenaren die zijn verduurzamingsplannen nu uitstelt, zegt dat hij zijn huis na de coronacrisis alsnog wil verduurzamen.

De huidige situatie zorgt er verder voor dat mensen bewuster naar uitgaven kijken. Bijna 30 procent van de ondervraagden kijkt kritischer naar zijn eigen energieverbruik en mogelijkheden om te besparen op energielasten. Dit kan bijvoorbeeld door over te stappen naar een goedkoper energiecontract.