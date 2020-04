‘Nederlanders verwachten dalende huizenprijzen door crisis’

Iets meer dan de helft van de Nederlanders denkt dat de huizenprijzen door de coronacrisis gaan dalen. Dat stelt De Hypotheker op basis van eigen onderzoek. Door die verwachtingen worden potentiële kopers ook wat voorzichtiger, terwijl ook de onzekere gevolgen van de crisis op baan en inkomen meespelen. Alles bij elkaar kijken zes op de tien huizenzoekers even de kat uit de boom.

Uiteindelijk zal er echter weinig veranderen op de woningmarkt, denken veel Nederlanders. Driekwart denkt dat de vraag naar huizen groot blijft omdat er nu al een tekort aan woningen is.

Veel huizenbezitters kijken in deze tijd naar hun hypotheek. Bijna een derde is dan ook van plan te investeren in het eigen huis, zoals bijvoorbeeld een verbouwing of verduurzaming van de woning. Daarvoor maken ze gebruik van de overwaarde en de nog altijd lage hypotheekrente.

Die hypotheekrente gaat stijgen, denkt 45 procent van de ondervraagden. Van de huizenbezitters verwacht 55 procent dat, al denkt het overgrote merendeel daarvan aan een lichte stijging.