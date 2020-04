‘Oliekartel OPEC en Rusland eens over productiebeperking’

De leden van het oliekartel OPEC en bondgenoten als Rusland zijn het in grote lijnen eens geworden over productiebeperkingen. De landen willen hun dagelijkse olieproductie met 10 miljoen vaten per dag verminderen om de olieprijzen te stutten. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Het spande erom of er een akkoord zou komen tussen Saudi-Arabiƫ, de officieuze aanvoerder van de OPEC, en Rusland. Een eerdere ruzie tussen die twee landen mondde uit in een prijzenoorlog, waarbij ze de markt overspoelden met goedkope olie. Daardoor kelderden de door de coronacrisis toch al gedaalde olieprijzen.

OPEC-landen en niet-leden als Rusland bereikten het principeakkoord gedurende een videoconferentie. Het is nog niet duidelijk of het doorgaan van de deal afhangt van toezeggingen van de Verenigde Staten, waarmee vrijdag wordt onderhandeld. Om een verdere daling van de olieprijzen effectief te voorkomen, zouden ook Amerikaanse productiebeperkingen nodig zijn.