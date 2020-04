Chinese inflatie daalt, gedrukt door lockdown

De inflatie in China is in maart lager uitgekomen dan in februari vanwege de zwakke vraag veroorzaakt door de lockdown tegen het nieuwe coronavirus. De inflatie kwam uit op 4,3 procent op jaarbasis, van 5,2 procent in februari. Dat is het laagste niveau sinds oktober. Economen hadden in doorsnee op een sterkere prijsstijging gerekend.

De vraag naar goederen bleef zwak ondanks de versoepeling van overheidsbeperkingen tegen het longvirus. Fabrieken kregen mede daardoor lagere prijzen betaald voor hun producten. Daarnaast stegen de prijzen voor voedingswaren als varkensvlees, groente en fruit minder hard. Verder drukten de sterk gedaalde olieprijzen op de inflatie.

De Chinese kerninflatie, waar geen rekening wordt gehouden met de prijzen van voedsel en energie, liep in maart wel licht op tot 1,2 procent. In februari was dat nog 1 procent. Dat is nog steeds een vrij laag niveau.