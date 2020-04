OPEC en Rusland bevestigen akkoord over productiebeperking

In een verklaring bevestigen leden van het oliekartel OPEC en bondgenoot Rusland dat ze het donderdag eens zijn geworden over het verlagen van de productie. In mei en juni worden 10 miljoen vaten per dag minder geproduceerd om de olieprijzen te stutten.

Daarna wordt de productie weer iets opgevoerd. Tussen juli en december is de productieverlaging 8 miljoen vaten per dag en vanaf volgend jaar tot en met april 2022 is dat 6 miljoen vaten.

In de verklaring staat verder dat de OPEC+, zoals het verbond tussen het kartel en Rusland ook wel wordt genoemd, een nieuwe videoconferentie houdt op 10 juni.

Het akkoord, dat formeel nog wel door de leden moet worden goedgekeurd, volgt op een handelsruzie tussen Saudi-Arabiƫ, de officieuze aanvoerder van de OPEC, en Rusland. Beide landen waren in een prijzenoorlog verwikkeld, waarbij ze de markt overspoelden met goedkope olie. Daardoor kelderden de door de coronacrisis toch al gedaalde olieprijzen.

OPEC+ wil ook dat andere olieproducerende landen, zoals de Verenigde Staten, hun productie verlagen. De Amerikaanse president Donald Trump sprak donderdagavond met de leiders van Rusland en Saudi-ArabiĆ«. Volgens Trump is de deal “een zeer acceptabel akkoord”, zo zei hij later tijdens een persconferentie.