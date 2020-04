Trump: hulpplan luchtvaartmaatschappijen komt dit weekend

De Amerikaanse president Donald Trump zei donderdag (lokale tijd) dat zijn regering in het weekend meer details bekendmaakt over een hulpprogramma ter hoogte van 32 miljard dollar voor de luchtvaartmaatschappijen in de Verenigde Staten. Die zijn hard getroffen door de uitbraak van het coronavirus.

“We zullen waarschijnlijk in het weekend een voorstel naar buiten brengen en hen enkele details geven”, aldus Trump. “Zoals iedereen weet is de luchtvaartsector hard geraakt. We zullen veel kunnen doen om hen te helpen hun werknemers te behouden en hun bedrijven te redden.”

Het hulpprogramma is bedoeld om de luchtvaartsector in staat te stellen de salarissen van het personeel te blijven doorbetalen. Bronnen zeggen tegen persbureau Reuters dat ongeveer 275 bedrijven zich hebben aangemeld voor de steun. Naar verwachting gaat 90 procent van het geld naar de zes grootste Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen. Dat zijn American Airlines Group, United Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines Co, JetBlue Airways Corp en Alaska Airlines.

Welke voorwaarden het ministerie stelt aan het verstrekken van de steun is nog niet duidelijk. Mogelijk moet een deel terug worden betaald.