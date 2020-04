‘Vertrouwen beleggers krijgt tik van coronacrisis’

Het vertrouwen van particuliere beleggers heeft een flinke knauw gekregen door de coronacrisis. Maar ondanks alle onzekerheid blijven beleggers per saldo licht positief gestemd over de financiële markten. Dat meldde onlinebroker BinckBank in zijn Beleggersbarometer van april, waarin beleggende klanten hun oordeel over het beursklimaat geven.

De graadmeter zakte naar plus 1,4 van een piek van plus 4,8 in januari op een schaal van min 10 tot plus 10. Vooral ten opzichte van maart was een stevige daling van het vertrouwen te zien. Het vorige maand fors gedaalde maar recent flink herstelde Shell is in april met afstand het favoriete aandeel van beleggers, gevolgd door ING en Ahold Delhaize. Air France-KLM blijft het minst gewild.

BinckBank maakte onlangs nog bekend dat de meeste particuliere beleggers verwachten dat de beurzen later dit jaar een herstel zullen laten zien. Ook zag de onlinebroker de afgelopen tijd een grote instroom van nieuwe klanten die wilden profiteren van de scherp gedaalde beurskoersen door de coronacrisis. Maart was dan ook de drukste handelsmaand voor de beleggingsdienstverlener in tien jaar.