Staat loopt miljoenen van Holland Casino mis door coronacrisis

Holland Casino keert dit jaar geen dividend uit aan zijn enige aandeelhouder, het Nederlandse ministerie van Financiën. De veertien vestigingen van de keten zijn evenals andere horecagelegenheden gesloten om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Om de keten door de crisis te loodsen voegt het bedrijf de volledige nettowinst toe aan de financiële reserves, meldt Holland Casino in zijn jaarverslag.

Door de gedwongen sluiting van de casino’s, die minimaal tot 28 april duurt, komt er geen enkele euro aan omzet binnen. Holland Casino maakt daarom gebruik van de tegemoetkoming in loonkosten van de overheid, zodat de 4000 personeelsleden een groot deel van hun salaris krijgen.

De crisissituatie bij Holland Casino vormt een sterk contrast met 2019, toen de keten een van de beste jaren uit zijn bestaan kende. De gokhuizen verwelkomden meer bezoekers, die bovendien meer uitgaven. De opbrengsten stegen op jaarbasis met 11 procent tot bijna 729 miljoen euro. Daarvan bleef 67,6 miljoen euro aan nettowinst over, tegenover 59,5 miljoen euro in 2018.

Vorig jaar streek de overheid nog 46,2 miljoen euro van de winst op als dividend. Dit jaar zit zo’n meevaller er niet in voor de Nederlandse schatkist. Wel overlegt Holland Casino later dit jaar of er nog een tussentijds dividend kan worden uitgekeerd.