Boeren en tuinders blij met extra crisisverlichting

Boeren en tuinders zijn blij met de extra maatregelen die zijn aangekondigd om agrarische ondernemers door de crisis te loodsen. Dat meldde LTO Nederland in een reactie op het kabinetsplan om 650 miljoen euro uit extra uit te trekken om de sierteelt, bepaalde delen van de voedingstuinbouw en de fritesaardappelsector te ondersteunen.

LTO-voorman Marc Calon stelt dat grote groepen boeren en tuinders geen kant op kunnen met hun producten. “Het is vaak niet mogelijk om de bloemen, planten en voedsel waar veel in is geïnvesteerd zomaar een paar maanden op te slaan. De sector staat dus voor een unieke uitdaging, en de algemene economische maatregelen van het kabinet bieden niet altijd een oplossing.”

Volgens LTO blijft de harde realiteit dat de problemen voor veel bedrijven van zo’n omvang zijn, dat deze ondanks de extra steun nog niet zijn opgelost. De organisatie sprak in een eerdere raming van een te verwachten schade voor boeren en tuinders op de middellange termijn van mogelijk 5 miljard euro.

Bij de uitwerking en uitvoering van de maatregelen zal meer duidelijk moeten worden over wat dit concreet gaat betekenen voor ondernemers in nood, aldus LTO. Verder wijst de organisatie op de noodzaak van de Europese aanpak op bepaalde onderdelen omdat markten uit balans zijn. Dat kan volgens LTO bijvoorbeeld met bepaalde opkoopregelingen en private opslag van zuivel of vlees.