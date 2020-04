‘Economische activiteit VS scherp gedaald’

De coronacrisis laat diepe sporen na op de Amerikaanse economie. Volgens de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten, de Federal Reserve, was de voorbije weken sprake van een stevige daling van de economische activiteit. Dat staat in het zogeheten Beige Book, een Fed-rapport dat inzage geeft in de economische activiteit in de VS.

De studie is samengesteld op basis van enquĂȘtes door de regionale centrale banken. De gegevens zijn actueel tot 6 april. Beleggers houden het Beige Book altijd sterk in de gaten omdat ze daaruit mogelijk een duidelijker beeld kunnen krijgen over de toekomst van het rentebeleid.

Volgens de Fed is in alle regio’s in de VS sprake van krimp. Daarbij geldt ook voor alle districten dat de vooruitzichten voor het bedrijfsleven onzeker zijn. De komende tijd moet eerder op een verslechtering van de situatie dan op een verbetering van de omstandigheden worden gerekend, zo viel ook te lezen.

Verschillende bedrijven in de VS sloten in maart vanwege de virusuitbraak hun deuren. Daarbij werden de Amerikanen opgeroepen om zoveel als mogelijk binnen te blijven in een poging de verspreiding van het virus in te dammen. De drastische maatregelen hebben er mede voor gezorgd dat miljoenen Amerikanen hun baan verloren. In het tweede kwartaal van dit jaar zou de Amerikaanse economie op jaarbasis mogelijk met 25 procent krimpen.

Als een reactie op de problemen kwam de Fed met een ongekend pakket aan maatregelen om de crisis te bezweren. Zo werd de rente verlaagd tot bijna nul. Ook werd een omvangrijk opkoopprogramma aangekondigd en werden andere noodmaatregelen van kracht, onder meer om kredietstromen in stand te houden. Het totale pakket om de economie te ondersteunen heeft een waarde van 2,3 biljoen dollar.

De Fed tuigt onder andere een faciliteit van 500 miljard dollar op die Amerikaanse gemeenten, staten en andere lokale overheden direct van krediet voorziet. Een ander programma, met een omvang van 600 miljard dollar, moet kleine en middelgrote bedrijven van voldoende krediet voorzien om in leven te blijven.