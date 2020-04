NAM keerde in totaal 1,4 miljard euro uit aan overheden

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft vorig jaar in totaal 1,4 miljard euro uitgekeerd aan Nederlandse overheden. Dat staat in het jaarverslag van de maatschappij, die zich onder meer bezighoudt met de gaswinning in Groningen. Het meeste van het overgemaakte geld ging naar de Rijksoverheid. Aandeelhouders Shell en ExxonMobil kregen vorig jaar geen winsten via dividenden uitgekeerd.

De overheidsbijdragen werden ofwel direct ofwel via Energie Beheer Nederland overgemaakt. Die instantie voert namens de Staat gedeelten van het klimaat- en energiebeleid uit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Met de afdrachten heeft de NAM naar eigen zeggen weer een grote bijdrage geleverd aan de energievoorzieningen in Nederland.

De NAM sloot het jaar af met een winst van 177 miljoen euro, op een omzet van 2,3 miljard euro. Dat was een jaar eerder 287 miljoen euro op een omzet van 2,6 miljard euro. De daling van de bedrijfsopbrengsten komt voornamelijk door een daling van de verkoopvolumes en lagere gasprijzen.

De uitbraak van het nieuwe coronavirus kan volgens de NAM dit jaar negatief doorwerken op de financiële resultaten. De maatschappij wijst onder meer op de schommelende prijzen en tanende vraag naar olie en gas als gevolg van de pandemie. Tot op heden heeft het virus geen materiële impact op de bedrijfsvoering van de NAM.

Verder wordt met de dalende productie van het Groninger gasveld dit jaar de gasproductie uit kleine velden op land en op zee nog belangrijker voor de NAM. De daarmee samenhangende inkomsten zijn afhankelijk van gasprijzen, waarvan de ontwikkeling onzeker is.

De NAM meldt verder dat rond de kwestie-Groningen 2020 wederom een belangrijk jaar wordt. De aandeelhouders van de NAM zullen met de overheid verdere afspraken maken over de gevolgen van de in 2019 ingezette versnelde afbouw van de gaswinning uit het Groningen-gasveld.

Met de afwikkeling van de laatste claims uit de 6000 aardbevingsschadegevallen van voor 31 maart 2017 zal de NAM dit jaar “volledig op afstand” staan van de schadeafhandeling. De NAM blijft financiële verantwoordelijk voor de kosten van aardbevingsgerelateerde schade en veiligheid. Verder verwacht de NAM dit jaar duidelijkheid over door de overheid op te zetten publiekrechtelijke regelingen.