AEX opent met winst

De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met winst geopend. Ook de andere Europese beurzen veerden op na de flinke verliesbeurt een dag eerder. Beleggers keken vooral uit naar de wekelijkse Amerikaanse aanvragen van werkloosheidsuitkeringen, die later op de dag worden vrijgegeven. In de Verenigde Staten zijn sinds de virusuitbraak al bijna 17 miljoen steunaanvragen ingediend.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 1,4 procent in de plus op 497,74 punten. De MidKap klom 1,5 procent tot 664,11 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1,3 procent.

Chipmachinemaker ASML won 4 procent in de AEX. De Taiwanese halfgeleiderfabrikant TSMC, die levert aan techgiganten als Apple en Huawei, heeft afgelopen kwartaal zijn winst bijna verdubbeld ondanks de coronacrisis. Het bedrijf is een belangrijke klant van ASML.