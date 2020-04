Nederlandse IKEA-winkels op 28 april weer open

Woonwinkelreus IKEA is van plan de deuren van zijn Nederlandse winkels op 28 april weer te openen. Wel zal het van huis uit Zweedse bedrijf de nodige veiligheidsmaatregelen nemen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen. Zo is maar een beperkt aantal bezoekers tegelijk welkom in de filialen. Winkelen is daarnaast toegestaan met maximaal twee personen tegelijk.

De IKEA-winkels sloten op eigen initiatief op 17 maart de deuren. Volgens de keten was dit de “beste en meest verantwoorde keuze” om de gezondheid en veiligheid van medewerkers en klanten te verzekeren.

De restaurants van IKEA blijven nog wel dicht. Ook de Småland-speelplaatsen blijven tot nader order gesloten. IKEA roept klanten ook op om zo veel als mogelijk contactloos te betalen, met pinpas, creditcard of mobiele telefoon. Verder worden bij de kassa’s en klantenservice plexiglas schermen geplaatst.

IKEA benadrukt dat de heropening op 28 april onder voorbehoud is. Het bedrijf blijft ook alert op de maatregelen en adviezen van het RIVM en de overheid.