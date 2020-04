KLM verhoogt variabel loon topman Elbers toch niet

KLM ziet af van de beoogde verhoging van het variabele loon van topman Pieter Elbers. Tijdens de komende aandeelhoudersvergadering stond op de agenda dat deze beloning omhoog zou gaan van 75 procent naar maximaal 100 procent van Elbers’ basissalaris van 525.000. Maar vanwege de onrust die is ontstaan door het voorstel is het punt nu van de agenda geschrapt, meldde KLM.

De raad van commissarissen nam de beslissing nu in overleg met Elbers. Laatstgenoemde betreurt de ophef die is ontstaan en noemt deze ongelukkig. “Alle focus van mij, en mijn KLM-collega’s is gericht op de continuïteit van de onderneming en het behoud van KLM voor Nederland. Daar moet het over gaan en niet over beloningen”, aldus de KLM-baas.

Volgens president-commissaris Cees ’t Hart van KLM is een verkeerd beeld gegeven, ook met oog op de steunmaatregelen die aan KLM worden verleend om het bedrijf overeind te houden. “Het was beter geweest dit onderwerp niet te agenderen en het is nu dan ook van tafel.”

KLM is met de Nederlandse en Franse overheid in gesprek over een steunpakket om Air France-KLM door de coronacrisis te loodsen. Naar verluidt zijn minister van Financiën Wopke Hoekstra en zijn Franse collega Bruno Le Maire bereid deels garant te staan voor miljardenleningen zodat de vaste lasten kunnen worden betaald, ook nu vrijwel de gehele vloot aan de grond staat. De Tweede Kamer wil wel dat aan die steun harde voorwaarden worden verbonden.

KLM zei eerder dat de agendering van de loonsverhoging een sluitstuk is van een proces dat al meer dan een jaar geleden is ingezet. Dus ruimschoots ook voor de coronacrisis KLM en de gehele sector lam legde. Daarbij gaat het om het gelijktrekken van beloningen binnen Air France-KLM. Hoekstra noemde de verhoging eerder “onverstandig”, waarbij hij al had aangegeven dat hij het voorstel met KLM zou bespreken.

De kans dat Elbers dit jaar daadwerkelijk een hogere bonus zou krijgen was overigens al nul. De betaling van winstdeling en bonussen is bij KLM vanwege de coronacrisis tot nader order uitgesteld. Ook salarisverhogingen zijn voorlopig niet aan de orde. Verder keert KLM geen dividend uit.