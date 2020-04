Marktprijs Amerikaanse olie zakt in de min

De marktprijs van een vat Amerikaanse olie is maandag negatief geworden. Door de prijsval was een vat van 159 liter tegen 20.25 uur (Nederlandse tijd) rond de min 14,00 dollar waard. Dat betekent dat olieconcerns handelaren betalen om olie af te nemen, om te voorkomen dat de olieproductie in bepaalde velden moet worden stilgelegd.

De aanhoudende daling van de olieprijs wordt vooral veroorzaakt doordat de vraag naar olie is gekelderd door de coronacrisis. Bij de prijzen op de oliemarkt zijn zogeheten termijncontracten leidend. Momenteel richt de handel zich op termijncontracten voor de levering van olie in de maand mei. Maar daar is vrijwel geen vraag meer naar omdat veel economie├źn wereldwijd voor een groot deel platliggen. Later deze week richt de handel zich op contracten voor de maand juni. Dan zal de prijs waarschijnlijk weer stijgen.