Trump: deal over nieuw hulpplan voor kleine bedrijven bijna rond

De Republikeinen staan op het punt een deal te sluiten met de Democraten over extra geld om kleine ondernemingen in de VS te helpen die getroffen zijn door de coronacrisis. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump zondag gezegd tijdens zijn dagelijkse persconferentie in het Witte Huis. Hij verwacht dat de deal maandag rondkomt.

Een overeenkomst zou een einde betekenen aan een patstelling tussen beide partijen over een verzoek van Trump om 250 miljard dollar (230 miljard euro) toe te voegen aan een leenprogramma voor kleine bedrijven. Het Congres heeft dit programma vorige maand vastgesteld als onderdeel van een coronavirus-hulpplan ter waarde van 2,3 biljoen dollar. Maar al snel bleek dat niet voldoende te zijn voor kleine ondernemers.

Eerder op zondag zei voorzitter Nancy Pelosi op televisiezender ABC dat het Huis van Afgevaardigden dichtbij een overeenkomst is over extra crisissteun voor kleine bedrijven. Ook minister van Financiƫn Steven Mnuchin sprak de hoop uit dat binnen een paar dagen overeenstemming kon worden bereikt.