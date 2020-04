Wall Street omlaag na historische koersval olieprijs

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn maandag met verliezen gesloten. De oliesector op Wall Street stond onder druk door een ongekende val van de prijs van Amerikaanse olie. Verder bleven beleggers de ontwikkelingen rond de coronacrisis volgen en ging de aandacht uit naar kwartaalresultaten van bedrijven.

De Dow-Jonesindex eindigde 2,4 procent lager op 23.650,44 punten. De brede S&P 500 verloor 1,8 procent tot 2823,16 punten en technologiegraadmeter Nasdaq leverde 1 procent in tot 8560,73 punten.

De marktprijs van een vat Amerikaanse olie is voor het eerst in de geschiedenis negatief geworden. Dat betekent dat olieconcerns handelaren betaalden om olie af te nemen, om te voorkomen dat de olieproductie in bepaalde velden moet worden stilgelegd. Bij het slot van de beurs was de prijs van een vat Amerikaanse olie, uitgaande van zogeheten termijncontracten voor de maand mei, met ruim 264 procent gedaald tot min 29,75 dollar.

De aanhoudende daling van de olieprijs wordt vooral veroorzaakt doordat de vraag naar olie flink is gekelderd door de coronacrisis. Brentolie daalde ook in prijs maar minder hard, met bijna 7 procent tot 26,15 dollar per vat. Olie- en gasproducenten Chevron en ExxonMobil speelden tot bijna 5 procent aan beurswaarde kwijt

Halliburton won wel bijna 1 procent. De oliedienstverlener leed in het eerste kwartaal verlies en zet het mes in de bestedingen om de malaise in de olie-industrie door de coronacrisis. Het bedrijf vreest dat de activiteit in de Amerikaanse schaliesector dit jaar zal krimpen. Branchegenoten Schlumberger en Baker Hughes kwamen eerder al met miljardenafschrijvingen.

Chemieconcern DuPont trok vanwege de coronacrisis zijn vooruitzichten voor dit jaar in en publiceerde voorlopige cijfers over het eerste kwartaal. Beleggers waren tevreden en het aandeel zat bijna 4 procent in de lift. DuPont ziet wel veel onzekerheid in bepaalde eindmarkten. Daarnaast heeft het bedrijf extra financiering geregeld om de crisis door te komen.

Verder ging Ares Management bijna 5 procent omlaag. De investeerder is eigenaar van de Amerikaanse warenhuisketen Neiman Marcus die door de coronacrisis op omvallen is komen te staan. Ook stond Wynn Resort (min 6,6 procent) in de schijnwerpers. De casino- en hotelketen heeft de overheid opgeroepen om de bekende Las Vegas Strip midden of eind mei weer open te laten gaan.

De euro was 1,0856 dollar waard, tegen 1,0873 bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.