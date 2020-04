EU-president tempert verwachtingen over herstelfonds

De vierde virtuele top van de regeringsleiders van de EU-landen sinds het begin van de coronapandemie, zal donderdag naar verwachting nog geen uitsluitsel geven over het veelbesproken fonds voor het herstel van de economie. In zijn uitnodigingsbrief aan de leiders stelt voorzitter van de Europese Raad Charles Michel voor dat de Europese Commissie eerst de precieze behoeften analyseert en vervolgens met een voorstel komt.

Met name in ItaliĆ« en Spanje worden bedragen van meer dan een biljard euro genoemd, bij voorkeur via eurobonds. Maar daar is een groep lidstaten waaronder Nederland fel tegen. Michel stelt dat het herstelfonds “voldoende” gevuld moet zijn, gericht op de sectoren en meest getroffen delen van Europa om de ongekende crisis het hoofd te bieden.

De Belgische oud-premier wil wel dat het fonds er zo snel mogelijk komt. De Europese meerjarenbegroting zal het hart vormen van de EU-bijdrage aan het herstel met een centrale rol voor de omslag naar een groene en digitale economie, schrijft hij. De Green Deal met als doel klimaatneutraliteit in 2050 is daarbij een “essentiĆ«le groeistrategie”. De commissie komt volgende week met een aangepast voorstel voor de EU-begroting.