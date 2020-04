Vliegmaatschappij Virgin Australia valt om door coronacrisis

De Australische vliegmaatschappij Virgin Australia is slachtoffer geworden van de coronacrisis. Het is de eerste grote luchtvaartmaatschappij die is omgevallen sinds het vliegverkeer door het coronavirus grotendeels is stilgevallen.

Bewindvoerders nemen nu de leiding van het in Brisbane gevestigde bedrijf over, wordt in een verklaring gemeld. Zij gaan op zoek naar nieuwe investeerders of een koper om zo het bedrijf te redden. “AustraliĆ« heeft een tweede luchtvaartmaatschappij nodig en we zijn van zins om te blijven vliegen”, meldde het bedrijf dat zijn activiteiten voorlopig niet staakt.

Virgin Australia heeft een schuld van meer dan 5 miljard Australische dollar (3 miljard euro) en had bij de Australische regering aangeklopt voor een lening van 1,4 miljard Australische dollar (815 miljoen euro). Maar de regering weigerde die te verstrekken voor het bedrijf dat grotendeels in buitenlandse handen is.