IATA-topman: kans op coronabesmetting in vliegtuig minimaal

De kans dat het nieuwe coronavirus wordt overgedragen aan boord van een vliegtuig is “oneindig klein”, als er voorzorgsmaatregelen worden genomen. Dat heeft Alexandre de Juniac, topman van de internationale luchtvaartbrancheorganisatie IATA, gezegd tegen de Franse radiozender Europe 1.

In het interview zei de topman van de luchtvaartlobbygroep te verwijzen naar de eerste resultaten van wetenschappelijk onderzoek. IATA is volgens hem bezig met het in kaart brengen van effectieve voorzorgsmaatregelen die de luchtvaartsector kan nemen tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus.

De oud-topman van Air France-KLM zei in het interview ook dat de coronacrisis de luchtvaartindustrie dit jaar 315 miljard euro kan kosten. In totaal heeft de luchtvaartindustrie volgens hem een kapitaalinjectie van 200 miljard dollar nodig.