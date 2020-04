Toch loonkostenregeling mogelijk voor bedrijfsonderdelen

Bedrijven die onderdeel zijn van een breder concern kunnen toch aanspraak maken op de loonkostenregeling van de overheid, ook als het omzetverlies bij het moederbedrijf als geheel niet groot genoeg is. Voorwaarde is wel dat het concern dan over 2020 geen bonussen of dividend uitkeert.

Dat meldt minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) aan de Tweede Kamer, waar een meerderheid gevraagd had om zo’n verruiming. Ook werkgevers en vakbonden hadden er op aangedrongen. om te voorkomen dat dergelijke werkmaatschappijen toch op grote schaal mensen gaan ontslaan.

De loonkostenregeling geldt voor bedrijven die meer dan 20 procent van hun omzet zien wegvallen. Als zij beloven de salarissen volledig door te betalen en geen mensen om bedrijfseconomische redenen te ontslaan, neemt de overheid tot 90 procent van de loonkosten over.