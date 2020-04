Hoekstra: besluit Air France-KLM verstandig en terecht

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) noemt het “verstandig en terecht” dat topman Ben Smith van Air France-KLM afziet van een bonus over 2020, die ook nog afhankelijk zou zijn van het verkrijgen van staatssteun voor de luchtvaartgroep.

“Een bonusverhoging past niet in deze zware crisis waarin iedereen om offers wordt gevraagd”, zegt Hoekstra. “Als we steun geven aan bedrijven, die als gevolg van de coronacrisis in de problemen zijn gekomen, zullen we ook offers vragen van het management en personeel. Dat hebben we ook steeds kenbaar gemaakt bij Air France-KLM.”