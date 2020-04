Lagarde waarschuwt EU-leiders voor laksheid

Voorzitter Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) waarschuwt de Europese regeringsleiders dat ze te weinig en te laat in actie dreigen te komen terwijl het bruto nationaal product in de eurozone als gevolg van de pandemie tot 15 procent kan terugvallen. De Française heeft dit volgens persbureau Bloomberg gezegd tijdens de videoconferentie die de 27 houden over de aanpak van het herstel van de economie na de crisis.

Lagarde zou volgens anonieme bronnen een krimp van 15 procent als het extreme scenario beschouwen, maar ze schat dat in een basisscenario sprake zal zijn van 9 procent afname van de welvaart.

De leiders bespreken verschillende opties voor een Europees herstelfonds. De Europese Commissie zou de nieuwe EU-meerjarenbegroting (MFK) van 2021 tot en met 2027 willen koppelen aan een herstelplan dat in totaal 2 biljoen (2000 miljard) euro zou omvatten. Door de lidstaten garant te laten staan zou de commissie onder gunstige voorwaarden 320 miljard euro op de kapitaalmarkt kunnen ophalen en dat geld naar de zwaarst getroffen lidstaten laten terugvloeien.