Nog eens 4,4 miljoen Amerikanen vragen werkloosheidsuitkering aan

Het aantal werkloze Amerikanen dat zich afgelopen week aanmeldde voor een uitkering is op 4,4 miljoen uitgekomen. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Handel bekendgemaakt. In totaal hebben zich sinds half maart al circa 27 miljoen Amerikanen tot de overheid gewend voor steun als gevolg van de coronacrisis.

Het aantal aanvragen was iets lager dan waar economen op hadden gerekend. In doorsnee gingen zij uit van 4,5 miljoen nieuwe aanvragen. Het cijfer van vorige week (5,2 miljoen aanvragen) werd licht naar beneden bijgesteld. Sinds de aanvragen enkele weken geleden op 6,9 miljoen in een week piekten, is er weer een dalende lijn ingezet, maar nog altijd komen er dus nog veel aanvragen binnen.

De werkloosheid in de Verenigde Staten is door de coronamaatregelen hard gestegen. Die staat nu al mogelijk op ongeveer 20 procent. De huidige crisis wordt daarom wel vergeleken met de Grote Depressie uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Mede daarom wil president Donald Trump de Amerikaanse economie weer heropenen.

Tot half maart waren er nog nooit meer dan 695.000 verzoeken in een week ingediend. Dat cijfer uit 1982 was tot voor kort het record. De cijfers van het ministerie van Arbeid gaan terug tot 1967.