CNV positief over steun aan KLM, bezorgd over herstructurering

CNV Vakmensen is positief over de voorgenomen miljardensteun van het kabinet aan KLM. Het kabinet is van plan 2 miljard tot 4 miljard euro uit te trekken om KLM door de coronacrisis te helpen. “Het is goed dat die financiële steun er nu ook komt. De nood is hoog”, reageert onderhandelaar Michiel Wallaard van CNV Vakmensen.

De bond heeft er begrip voor dat de overheid voorwaarden stelt aan het omvangrijke steunpakket. Tegelijkertijd zullen de KLM-medewerkers veel vragen hebben, verwacht Wallaard. “Er is nog veel onduidelijk. Er wordt gesproken over personeelskosten, dat daar wat aan gedaan kan worden. En over een herstructurering, zodat KLM in de toekomst een financieel gezond bedrijf kan blijven. Dat roept vragen op, want in feite praat je dan al gauw over een reorganisatie en banenverlies. Daar maken we ons natuurlijk zorgen over.”