Consumentenvertrouwen VS fors gedaald door coronacrisis

Het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten is in april fors gedaald door de zorgen bij Amerikanen over de coronacrisis. Dat meldde de Universiteit van Michigan op basis van een definitief cijfer.

De graadmeter die het vertrouwen meet, kwam uit op een stand van 71,8 tegen 89,1 in maart. Eerder werd op basis van een voorlopige raming een daling tot een niveau van 71 gemeld, wat de scherpste afname ooit was. Economen hadden in doorsnee verwacht dat de index op een definitieve stand van van 68 zou uitkomen.

Door de maatregelen om de uitbraak tegen te gaan zijn veel bedrijven in de VS gesloten en zijn al vele miljoenen mensen werkloos geraakt. Donderdag werd nog bekend dat sinds half maart al circa 27 miljoen Amerikanen een werkloosheidsuitkering hebben aangevraagd vanwege de crisis.