Coulance voor zelfstandigen om behoud zelfstandigenaftrek

Zelfstandigen die weinig te doen hebben door de coronacrisis behouden hun zelfstandigenaftrek, omdat de overheid hen op papier toch genoeg laat werken. Dat heeft het kabinet besloten, maakte staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën) vrijdag bekend.

Voor directeuren die ook een groot deel van de aandelen bezitten van het bedrijf waarvoor ze werken, wordt daarnaast wat lager loon gerekend, zodat ze minder belasting hoeven af te dragen. Daarnaast gaat de fiscus de verliezen die dit jaar worden gemaakt wat makkelijker verrekenen met winst uit vorige jaren.

Het kan volgens Vijlbrief om tienduizenden ondernemers gaan en ook om tienduizenden euro’s, per ondernemer. Dat is volgens hem nog moeilijk te zeggen. Ook kan hij niet goed zeggen hoeveel dit gaat kosten omdat dit in het grote bedrag is opgenomen, dat is bestemd voor belastinguitstel. “Het is niet te zeggen wat elke maatregel precies kost.”

De kern van de maatregelen is volgens Vijlbrief dat hiermee geld in de onderneming wordt gelaten dat ze anders nu aan de belasting zouden moeten geven. Het is tijdelijk, want het gaat om uitstel en de ondernemers moeten het uiteindelijk wel betalen. Zo krijgen ze wel lucht en ademruimte, zei hij.