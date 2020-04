Ondernemers blij met verdere steun in coronacrisis

Ondernemers zijn blij met de extra fiscale maatregelen die zijn genomen om de coronacrisis te weerstaan. Volgens ondernemersorganisatie MKB-Nederland en VNO-NCW laat het kabinet zien dat hij goed oog heeft voor de liquiditeitsproblemen van bedrijven in deze crisis en dat het bereid is waar nodig aanvullende maatregelen te nemen.

Een belangrijke maatregel die volgens de organisaties ervoor zorgt dat ondernemers over meer geld kunnen beschikken is de fiscale coronareserve. Ondernemers die vennootschapsbelasting betalen, kunnen hiermee hun verwachte verliezen over 2020 verrekenen met de winst in 2019. De te veel betaalde belasting krijgen ze dan al dit jaar terug en niet pas in 2021. Dit zal naar verwachting voor 125.000 bedrijven voor verlichting zorgen.

Een andere belangrijke maatregel voor zelfstandigen is volgens MKB-Nederland en VNO-NCW de versoepeling van het urencriterium voor toepassing van de zelfstandigenaftrek en andere ondernemersfaciliteiten. Hierdoor raken ondernemers deze fiscale voordelen niet kwijt als ze als gevolg van de crisis niet aan de norm van 24 uur per week kunnen voldoen.

De ondernemersorganisaties steunen verder het besluit om de Wet excessief lenen met een jaar uit te stellen, al zal dit niet direct de financiƫle positie van bedrijven verbeteren.