Ook verzekeraar De Goudse keert geen winst uit

Verzekeringsmaatschappij De Goudse keert over “uitstekend jaar” 2019 geen winst uit. De ondernemersverzekeraar geeft naar eigen zeggen gehoor aan de oproep toezichthouders De Nederlandsche Bank en EIOPA om de winstuitkeringen vanwege de coronacrisis op te schorten.

Volgens de toezichthouders is het nog niet duidelijk hoe lang de coronacrisis voortduurt. Daardoor is het ook nog onzeker in hoeverre de financiële buffers van verzekeraars worden geraakt, dus doen ze er beter aan het geld in kas te houden.

De Goudse zette vorig jaar een nettowinst van 36,6 miljoen euro in de boeken, vergeleken met 40,8 miljoen euro een jaar eerder. De omzet steeg van 623 miljoen euro naar 685 miljoen euro. Het premie-inkomen steeg met 55 miljoen euro tot 572 miljoen euro.

Door de coronacrisis, die volgens De Goudse aankwam als een mokerslag, heeft de onderneming zijn groeiambities moeten bijstellen. De crisis raakt volgens De Goudse-bestuursvoorzitter Geert Bouwmeester “al onze relaties, zowel adviseurs als particulieren en ondernemers, en zal zeker ook z’n weerslag hebben op ons bedrijf”. Mocht er dit jaar nu sprake zijn van groei, dan zal dit mogelijk via overnames gerealiseerd worden, zo klinkt het.