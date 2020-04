Trump zet handtekening onder steunpakket voor kleine bedrijven VS

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn handtekening gezet onder een noodpakket voor met name kleine bedrijven in de Verenigde Staten die gebukt gaan onder de coronacrisis. Het gaat om een pakket van in totaal 484 miljard dollar, waar de noodsteun aan kleine ondernemers onderdeel van is.

Het Congres kwam vorige maand met het plan om kleine ondernemers te steunen als onderdeel van een omvangrijk pakket maatregelen ter waarde van 2,3 biljoen dollar om de Amerikaanse economie door de coronacrisis te loodsen. Maar al snel bleek dat het krediet voor de kleinere bedrijven niet toereikend was.

De nieuwe wet blaast het leningprogramma voor kleine bedrijven nieuw leven in. Verder worden tientallen miljarden dollars uitgetrokken voor hulp aan zorgverleners en wordt 25 miljard dollar ter beschikking gesteld voor coronatests.

Aan het akkoord nu ging een patstelling tussen Republikeinen en Democraten van meer dan een week vooraf. De Democraten drongen er bij Trump op aan naast hulp aan bedrijven ook geld voor de zorg en voor testcapaciteit vrij te maken. Ook pleitten ze voor voedselhulp voor de armen en hulp aan staten en lokale overheden.