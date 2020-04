Tesla wil Cybertruck sowieso in Texas maken

Autobouwer Tesla wil zijn nieuwe Cybertruck sowieso in de staat Texas gaan maken. Maar er is nog geen knoop doorgehakt over de precieze locatie van de nieuwe gigafabriek in de Verenigde Staten. Dat heeft topman Elon Musk van de fabrikant van elektrische auto’s laten weten op Twitter.

Eerder meldde Musk nog te kijken naar meerdere plekken voor de productie van de in november onthulde elektrische pick-uptruck. Tesla heeft al veel bestellingen binnen voor het voertuig en had vorig jaar aangegeven eind 2021 met de fabricage te willen beginnen.

De presentatie van de Cybertruck in november verliep dramatisch. Het hoofd design van de Amerikaanse autobouwer wilde aantonen dat het futuristisch uitziende voertuig extra stevig is, maar vernielde daarbij per ongeluk twee ruiten. Het ontwerp van de pick-uptruck zorgde bovendien bij kenners voor verdeelde reacties, terwijl analisten hoopten dat Tesla een flink aandeel zou kunnen pakken van de wat traditioneel ingestelde markt voor pick-uptrucks.