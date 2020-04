Bedrijf achter NRC en Telegraaf koopt Luxemburgse kranten

Mediahuis, het bedrijf achter onder meer NRC Handelsblad en De Telegraaf, heeft de Luxemburgse mediagroep Saint-Paul Luxembourg overgenomen. Daardoor krijgt het Belgische bedrijf onder meer Luxemburger Wort in handen, de oudste en grootste krant van het land.

Hoeveel geld er met de deal is gemoeid, is niet naar buiten gebracht. Volgens Mediahuis-topman Gert Ysebaert gaat het om een “interessante geografische uitbreiding” voor het mediaconcern dat al actief is in België, Nederland en Ierland. Ook titels als Luxembourg Times, Télécran en Contacto gaan naar de Belgen.

De overname moet Luxemburgs grootste mediagroep in staat stellen om de digitale transformatie van zijn merken en organisatie te versnellen. Lafayette, tot op heden hoofdaandeelhouder van Saint-Paul Luxembourg, blijft door middel van een minderheidsbelang in Mediahuis betrokken bij de verdere ontwikkeling van Saint-Paul. Lafayette is de beheerder van de bezittingen van het aartsbisdom Luxemburg.