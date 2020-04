Teruggeven miljarden gaan naar kleine Amerikaanse bedrijven

Voor kleine bedrijven in de Verenigde Staten is nog eens 2 miljard dollar beschikbaar aan steun vanwege de coronacrisis. Dit bedrag is vrijgekomen doordat een aantal vroege aanvragers voor noodkredieten via het zogeheten Paycheck Protection Program de leningen alsnog heeft geweigerd of teruggegeven.

Volgens de Amerikaanse overheid zal dit bedrag in een nieuwe aanvraagronde extra ter beschikking gesteld worden. De VS hebben in totaal zo’n 349 miljard dollar gereserveerd aan hulp voor kleine ondernemers om de crisis door te komen. De lening kunnen bedrijven met minder dan 500 man personeel gebruiken om salarissen te betalen