APG steekt Nederlands pensioengeld in tolwegplatform

De Nederlandse pensioenuitvoerder APG doet mee aan een miljardeninvestering in een Brisa, een groot tolwegplatform. Dat bedrijf heeft in Portugal in totaal 21 snelwegen onder beheer met een totale lengte van meer dan 1500 km. Het netwerk omvat cruciale onderdelen van het Portugese wegennet, met jaarlijks meer dan 7,5 miljoen gebruikers.

Hoeveel Nederlands pensioengeld er precies bij de deal betrokken is, is niet naar buiten gebracht. De verkopende partij waardeert het bedrijf op meer dan 3 miljard euro. APG, National Pension Service of Korea (NPS) en Swiss Life Asset Managers hebben een overeenkomst gesloten om samen een meerderheidsbelang van 81,1 procent te verwerven.

“Deze investering in Brisa, namens onze pensioenfondsklant ABP, past in onze strategie om wereldwijd stabiele langetermijnrendementen te realiseren”, aldus Jan-Willem Ruisbroek, hoofd infrastructuurinvesteringen bij APG.