Brussel keurt Franse garantie van 5 miljard voor Renault goed

De Europese Commissie keurt een kredietgarantie van de Franse staat van 5 miljard euro aan autofabrikant Renault goed. Dat gebeurt in het kader van de tijdelijke versoepeling van staatssteuntegels in verband met de coronacrisis, maakt het dagelijks EU-bestuur bekend.

Volgens vicevoorzitter Margrethe Vestager (mededinging) helpt de garantie Renault Groep “aan dringend noodzakelijke liquiditeit” als gevolg van de uitbraak. “Renault is een belangrijke autofabrikant met meer dan 73.000 werknemers in Europa. Renault is bezig met de ontwikkeling en productie van de volgende generatie elektrische wagens, die essentieel is voor het halen van onze EU-klimaatdoelen. We hebben nauw met Frankrijk samengewerkt om ervoor te zorgen dat deze steun zo snel mogelijk kan plaatsvinden, in lijn met de EU-regels.”